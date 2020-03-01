الاقتصاد السعودي ينمو 0.33 % خلال العام الماضي

نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 0.33 في المائة خلال العام الماضي 2019، مقابل 2.43 في المائة في عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، جاء تباطؤ النمو في الاقتصاد السعودي بضغط من انكماش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة.

بينما ارتفع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة.