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الاقتصاد السعودي ينمو 0.33 % خلال العام الماضي

منشور 01 آذار / مارس 2020 - 08:51
الاقتصاد السعودي ينمو 0.33 % خلال العام الماضي
السعودية
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نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 0.33 في المائة خلال العام الماضي 2019

نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 0.33 في المائة خلال العام الماضي 2019، مقابل 2.43 في المائة في عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، جاء تباطؤ النمو في الاقتصاد السعودي بضغط من انكماش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة.

بينما ارتفع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة.

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التجارة الخارجية السعودية بدأت تتلمس التأثير على النمو الاقتصادي

Via SyndiGate.info


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