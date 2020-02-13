الاقتصاد العالمي يخسر 8 مليارات دولار يومياً بسبب التلوث

قالت مجموعة أبحاث بيئية أمس إن التكلفة العالمية لتلوث الهواء تبلغ ثمانية مليارات دولار في اليوم، أو ما يقرب من 3.3 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وبحسب "الفرنسية"، فإن هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي ومنظمة "جرينبيس" جنوب شرق آسيا، هو الأول الذي يقوّم التكلفة العالمية لتلوث الهواء وتحديدا الناتجة عن حرق النفط والغاز والفحم.

وجاء في التقرير "وجدنا أن البر الرئيس للصين والولايات المتحدة والهند هي الأكثر تكبدا للخسائر جراء تلوث الهواء بالوقود الأحفوري، بما يقدر بنحو 900 مليار دولار و600 مليار دولار و150 مليار دولار سنويا على التوالي".

ووجد الباحثون أن الجسيمات الدقيقة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري تسبب 4.5 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام في أنحاء العالم، بما في ذلك 1.8 مليون في الصين ومليون في الهند.

وأظهر البحث أن العيش في مدينة نيودلهي مشابه لتدخين عشر سجائر في اليوم، وذكر مينوو سون، وهو من الناشطين في حملة الهواء النظيف في "جرينبيس" شرق آسيا "تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري يشكل تهديدا لصحتنا واقتصاداتنا، إذ يقتل ملايين الأرواح ويكلفنا تريليونات الدولارات".

وقدر البحث بأن التكلفة العالمية للوقود الأحفوري في 2018 كانت 2.9 تريليون دولار، وأضاف سون "لكن طريقة حل هذه المشكلة هي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من سيارات الديزل والبنزين وإنشاء شبكات لوسائل النقل العام".

وفي كل عام، يخسر الاقتصاد العالمي 350 مليار دولار جراء ثاني أكسيد النيتروجين، وهو ناتج ثانوي من احتراق الوقود الأحفوري في السيارات ومحطات الطاقة، و380 مليار دولار أخرى من الأضرار اللاحقة بطبقة الأوزون، وفقا لتقديرات المنظمتين.

وتبقى أكثر الملوثات تكلفة هي الجسيمات الدقيقة، التي تمثل أكثر من تريليوني دولار سنويا كخسائر تقاس بالآثار الصحية، إضافة إلى أيام العمل الضائعة وصولا إلى عدد الوفيات المبكرة.

وتتغلغل الجسيمات الدقيقة في الرئتين وتدخل مجرى الدم مسببة مشكلات في الجهاز التنفسي القلبي الوعائي، وفي 2013، صنفتها منظمة الصحة العالمية كعامل مسبب للسرطان.

وتشمل التقديرات المتوسطة المدى لعدد الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الوقود الأحفوري 398 ألف حالة في الاتحاد الأوروبي و230 ألف حالة في الولايات المتحدة و96 ألف حالة في بنجلادش و44 ألف حالة في إندونيسيا.

ومن بين الدول التي تحصل على أكبر ضربة اقتصادية سنويا الصين (900 مليار دولار) والولايات المتحدة (610 مليارات دولار) والهند (150 مليار دولار) وألمانيا (140 مليار دولار) واليابان (130 مليار دولار) وروسيا (68 مليار دولار) وبريطانيا (66 مليار دولار).