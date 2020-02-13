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وزير الخزانة الأميركي: آثار فيروس الكورونا الاقتصادية لن تستمر بعد 2020

منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 06:10
وزير الخزانة الأميركي: آثار فيروس الكورونا الاقتصادية لن تستمر بعد 2020
وقال ستيفن منوتشين "لا أتوقع أن فيروس كورونا سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام".
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وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن فيروس كورونا لن يؤثر على التوقعات الطويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو الاقتصاد الأميركي.

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا لن تستمر إلى ما بعد عام 2020.

وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن فيروس كورونا لن يؤثر على التوقعات الطويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو الاقتصاد الأميركي.

وقال "لا أتوقع أن فيروس كورونا سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام".

وأضاف أن هناك حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس كورونا في الصين.

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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