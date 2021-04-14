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البيتكوين تصل قمة غير مسبوقة عند 62 ألف دولار

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 05:40
البتكوين تصل قمة غير مسبوقة عند 62 ألف دولار
زاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع
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بلغت بتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و575 دولارا يوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة.

 بلغت بتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و575 دولارا يوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة.

زاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة بحسب رويترز.

كانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

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Via SyndiGate.info


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