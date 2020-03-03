البحرين تؤجل مؤتمراً للنفط والغاز بسبب كورونا

أرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز كان من المقرر انعقادهما هذا الشهر، بما في ذلك لقاء إقليمي لمتعاملي النفط، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للنفط والغاز، الذي يجتمع فيه متعاملو النفط بالمنطقة، إنه تقرر تأجيله إلى النصف الثاني من العام بسبب قيود السفر والمخاوف الصحية.

وتأجل مؤتمر آخر في قطاع الطاقة، هو مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية (جيو 2020)، الذي كان من المقرر انعقاده من 16 إلى 19 مارس (آذار)، ليصبح بين 14 و17 سبتمبر (أيلول).

وكان من المقرر أن يتحدث وزراء نفط خليجيون ومسؤولون كبار بالقطاع في كلتا المناسبتين. وسجلت البحرين 47 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وفي مواجهة تفشي فيروس كورونا، توقف شركات الطيران رحلات أو تجري تعديلات على خدماتها مع تسجيل حالات إصابة جديدة في أنحاء العالم.

ودفعت المخاوف المنظمين لإلغاء أحد أرفع التجمعات لوزراء النفط وكبار المسؤولين التنفيذيين من قطاعي الطاقة والخدمات المالية، والذي كان من المقرر انعقاده هذا الشهر في هيوستن الأميركية.