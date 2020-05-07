  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. البحرين تسوق سندات على شريحتين والأوراق لأجل 10 سنوات بعائد 8 %

البحرين تسوق سندات على شريحتين والأوراق لأجل 10 سنوات بعائد 8 %

منشور 07 أيّار / مايو 2020 - 07:01
البحرين تسوق سندات على شريحتين والأوراق لأجل 10 سنوات بعائد 8 %
البحرين
أبرز العناوين
قالت مصادر اليوم الخميس إن البحرين بدأت تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين تتألف من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف السنة وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات.

قالت مصادر اليوم الخميس إن البحرين بدأت تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين تتألف من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف السنة وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات.

وأضافت المصادر أن الدولة الخليجية تعرض سعرا استرشاديا أوليا يتراوح بين 6.625 و6.75 بالمئة للصكوك ونحو ثمانية بالمئة للسندات البالغ أجلها عشر سنوات.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.

البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية العام الحالي
اقتصاد البحرين قد ينمو بـ 2.7 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي العام الحالي

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...