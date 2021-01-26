البحرين تمنح لقاح أكسفورد -أسترازينيكا موافقة للاستخدام الطارئ

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم (الاثنين)، على الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) الذي تنتجه شركة «أسترازينكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والذي يتم تصنيعه في معهد سيرام، الشركة المصنعة للقاح في جمهورية الهند، لتنضم البحرين لقائمة الدول التي أجازت استخدام هذا اللقاح للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.



وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، إنه قد تم إجراء دراسة متعمقة لكل الوثائق التي قدمها المعهد والتي شملت جودة التصنيع ونتائج دراسة المناعة، مشيرة إلى أن الهيئة أجازت ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لكونها مطبقة للعديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع.



وذكرت مريم الجلاهمة أن اللقاح المذكور يعطى على جرعتين يفصل بينهما 28 يوماً، وقد بينت الدراسة التي نشرتها شركة «أسترازينكا» أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 70.42 في المائة.



وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» من شركة «أسترازينكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد؛ تكون البحرين قد أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة «سينوفارم» ولقاح شركتي «فايزر» و«بيونتيك».