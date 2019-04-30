البحرين توقع 12 اتفاقاً بقيمة ملياري دولار مع شركات فرنسية

منشور 30 نيسان / أبريل 2019 - 09:24
البحرين
البحرين
أبرز العناوين
المملكة وقعت 12 اتفاقاً ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أمس، إن المملكة وقعت 12 اتفاقاً ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.

وذكرت الوكالة أن من بين هذه الاتفاقات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير للبترول وتوتال الفرنسية «تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة البحرين».

وأضافت أن شركة طيران الخليج وقعت خمسة اتفاقات مع شركات إيبكور وتاليس وميشلان وسي.إف.إم وسافران. ووقعت طيران الخليج اتفاقاً مع سي.إف.إم الدولية لشراء 65 محركاً من طراز ليب-1إيه، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة، وفقاً للوكالة.

المزيد: 
صندوق النقد: اقتصاد البحرين قد يتباطىء مع تفاقم فاتورة الديون
البحرين الدولة الأولى عالمياً تسن قانوناً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية
 

 

كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن