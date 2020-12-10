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البرلمان التونسي يقر موازنة بـ 19 مليار دولار لعام 2021

منشور 10 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:50
البرلمان التونسي يقر موازنة بـ 19 مليار دولار لعام 2021
تتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الجاري
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وافق البرلمان التونسي اليوم الخميس على موازنة بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائبا في البرلمان.

وافق البرلمان التونسي اليوم الخميس على موازنة بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائبا في البرلمان.

وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الجاري.

والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود.

وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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