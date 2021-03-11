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البريد الأمريكي سيتحول بالكامل للسيارات الكهربائية

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 08:07
البريد الأمريكي سيتحول بالكامل للسيارات الكهربائية
تأتي الخطة من مجلس النواب الأمريكي الذي قرر أن مشتريات البريد من السيارات والمركبات المتوسطة والثقيلة يجب أن يكون نصفها على الأقل سيارت كهربائية منذ الآن
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أعلنت خطة لتحول البريد الأمريكي للسيارات والمركبات الكهربائية بالكامل والتي ستكلف بالمجموع 6 مليار دولار.

أعلنت خطة لتحول البريد الأمريكي للسيارات والمركبات الكهربائية بالكامل والتي ستكلف بالمجموع 6 مليار دولار.

تأتي الخطة من مجلس النواب الأمريكي الذي قرر أن مشتريات البريد من السيارات والمركبات المتوسطة والثقيلة يجب أن يكون نصفها على الأقل سيارت كهربائية منذ الآن، ووصولاً إلى عام 2040 فإن جميع مركبات البريد يجب أن تكون عديمة الانبعاثات.

كخطوة أولى سيعقد البريد عقد توريد للجيل الجديد من سيارته مع شركة أمريكية بقيمة 482 مليون دولار، وأعلن في بيان “مع المستوى المناسب من الدعم يمكن أن تصبح غالبية أسطول خدمة البريد تعمل بالكهرباء بحلول نهاية العقد”.

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كلمات دالة:البريد الأمريكيسيارات كهربائية

Via SyndiGate.info


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