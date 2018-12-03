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البطالة في الأردن ترتفع بنسبة 18.6% في الربع الثالث من العام الحالي

البطالة في الأردن ترتفع بنسبة 18.6% في الربع الثالث من العام الحالي
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