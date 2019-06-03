البطالة في السعودية تتراجع بنسبة 12.5% في الربع الأول

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 12.5 في المائة، مقابل 12.7 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018، مسجلا تراجعا بـ 0.2 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، يعد الأدنى خلال أكثر من عامين (تسعة فصول)، أي منذ الربع الرابع من عام 2016، الذي سجل المعدل خلاله 12.3 في المائة، ثم تراوح بعد ذلك بين 12.7 في المائة و12.9 في المائة.

وجاء هذا التحسن في معدل البطالة عقب زيادة عدد المشتغلين السعوديين بـ830 مشتغلا إضافيا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 3112029 مشتغلا مقابل 3111199 مشتغلا بنهاية الربع الرابع من عام 2018.

وانخفض عدد السعوديين الباحثين عن عمل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.6 في المائة، بنحو 24.9 ألف سعودي، حيث بلغ عددهم 945.3 ألف، مقابل 970.2 ألف بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 42.3 في المائة، فيما كانت 42 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. كما ارتفع معدل التشغيل للسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 87.5 في المائة، فيما كانت 87.3 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وأظهرت نتائج النشرة للربع الأول من عام 2019 وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.5 في المائة) مقارنة بـ(12.7 في المائة) في الربع الرابع من 2018، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6 في المائة)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (31.7 في المائة) في الربع الأول من 2019.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين (15 سنة فأكثر) فقد انخفض إلى ( 5.7 في المائة ) مقارنة بـ(6.0 في المائة) في الربع الرابع من 2018.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى ( 20.5 في المائة) مقارنة بـ(20.2 في المائة) في الربع السابق له، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى (63.3 في المائة) مقارنة بـ(63.0 في المائة) للربع السابق له.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقا لبيانات السجلات الإدارية قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3112029)، ووفقا لنتائج النشرة واستنادا لبيانات وزارة الخدمة المدنية (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الأول من عام 2019 (945323) فردا.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحت تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورا كانوا أو إناثا) المسجلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

كما أن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا، والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناء على ذلك فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).