البطالة في تركيا تصل عند 12.2% في يناير

أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.2% في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض بنسبة 0.4% عن الشهر السابق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المعهد أن عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 15 عاما فأعلى، تراجع إلى 3.9 مليون في يناير.

كما ارتفع معدل التوظيف بـ 1.2% على أساس شهري إلى 43.8% أو 27.7 مليون شخص.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، 24.7% خلال نفس الفترة، بانخفاض بنسبة 0.7 % .