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البطالة في فرنسا تتراجع إلى مستويات ما قبل أزمة «كورونا»

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 08:19
البطالة في فرنسا تتراجع إلى مستويات ما قبل أزمة «كورونا»
البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجعت 1.1 نقطة مئوية إلى 8%
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انخفض معدل البطالة في فرنسا إلى مستويات ما قبل وباء فيروس «كورونا» في الربع الأخير من العام 2020 على الرغم من تأثر البيانات جزئياً بسبب إجراءات العزل العام التي استمرت ستة أسابيع لمواجهة تفشي «كوفيد - 19»

انخفض معدل البطالة في فرنسا إلى مستويات ما قبل وباء فيروس «كورونا» في الربع الأخير من العام 2020 على الرغم من تأثر البيانات جزئياً بسبب إجراءات العزل العام التي استمرت ستة أسابيع لمواجهة تفشي «كوفيد - 19» ولم يتمكن خلالها الباحثون عن عمل من تسجيل أنفسهم عاطلين عن العمل، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تراجعت 1.1 نقطة مئوية إلى 8%، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء ذلك مقابل 9.1% بعد التعديل في الربع الثالث و8.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019.

وانخفضت البطالة بوتيرة أسرع بين مَن تراوحت أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وأسرع قليلاً بين النساء مقارنةً بالرجال.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العاملين بعقود طويلة الأجل ارتفع إلى 49.8% من 49.2% في الربع السابق مع استئناف بعض أنشطة التوظيف.

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Via SyndiGate.info


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