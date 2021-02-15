البلاتين يتجه نحو أعلى مستوى في 6 سنوات بفضل الرهان على التعافي الاقتصادي

واصلت أسعار البلاتين الارتفاع الاثنين 15 فبراير مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعاف اقتصاد الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات ويؤدي إلى نقص المعروض.

ارتفع البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأونصة.

وكان مرتفعا 2.1% عند 1279.12 دولار بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش.

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأونصة، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأونصة وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2385.30 دولار.