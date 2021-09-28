البنك الدولي: النمو الاقتصادي لدول شرق آسيا قد ينخفض بفعل الجائحة

أصدر البنك الدولي تقريراً حديث خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي للكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ.

حيث توقع البنك الدولي انخفاض نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة باستثناء الصين بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري بدلاً من 4.4 في المائة كما كان يتوقع في أبريل الماضي.

وأوضح البنك الدولي أن خفض التوقعات لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادي، كانت نتيجة القيود والاغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد والتي كبدت النشاط الاقتصادي الكثير من الخسائر. وأيضًا من بين الأسباب أضاف البنك الدولي أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد والمحاولة في تقليل الانتشار أدت إلى اضطراب الإنتاج .

وقال البنك الدولي أن هناك دول قد تواجه تداعيات اقتصادية على المدى الطويل بسبب ما يعرف باسم كورونا الممتد، حيث ستؤدي هذه الجائحة إلى الوصول إلى مستويات نمو قليلة وعدم المساواة بين قطاعات المجتمع.



ويتوقع البنك الدولي في الوقت نفسه أن اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد ينمو بمعدل 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

