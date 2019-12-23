البنك الدولي: زيادة التوظيف في قطاع الخدمات أبرز إيجابيات 2019

رصد البنك الدولي أبرز الاتجاهات التنموية التي شهدها العالم خلال العام الجاري، وذلك في تقرير نشره البنك، أمس، عبر موقعه الشبكي بمناسبة قرب انتهاء 2019.

وأوضح التقرير أن أبرز الاتجاهات التنموية الإيجابية تمثلت في زيادة معدلات التوظيف بقطاع الخدمات في عدد كبير من دول العالم، وارتفاع نسبة سكان العالم الذين باتوا متصلين بشبكات الكهرباء العمومية إلى 89% من إجمالي السكان.

يُذكر أن البنك الدولي في شهر يوليو الماضي كان قد صنف الإمارات في المركز الأول عربياً والــ 30 عالمياً في نسبة التوظيف في قطاع الخدمات إلى إجمالي الوظائف المتاحة في كل دولة من دول العالم، عن العام الماضي 2018.

وبلغت نسبة التوظيف في قطاع الخدمات إلى إجمالي القوى العاملة في دولة الإمارات خلال العام الماضي 73%.

وعلى الجانب الآخر، تمثلت أبرز الاتجاهات السلبية في ارتفاع معدلات الديون الحكومية بسرعة لافتة في كل الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب عدم تسجيل الميلاد لربع أطفال العالم الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وعدم قدرة 7 ملايين طفل في سن العاشرة على قراءة خبر صغير.

ورصد البنك ارتفاع نسبة الديون الحكومية إلى النواتج المحلية الإجمالية لكافة الدول العالم إلى رقم قياسي خلال العام الماضي، حيث بلغت 170% في نهاية 2018، بالمقارنة مع 54% فقط في مطلعه.

يُذكر أن إحصائية حديثة في موقع «سبيكتيتور انديكس» الشبكي المتخصص في نشر الإحصائيات المتنوعة قد صنفت الإمارات كسابع أقل دولة في العالم في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز هذه النسبة لدى الإمارات 19,2%.