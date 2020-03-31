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البنك الدولي يتوقع ضرب النمو في آسيا والصين بفعل كورونا

منشور 31 آذار / مارس 2020 - 06:50
البنك الدولي يتوقع ضرب النمو في آسيا والصين بفعل كورونا
البنك الدولي
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قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.

قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.


وأضاف البنك أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1% في 2020، وإلى 0.5-% في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8% في 2019.


وفي الصين، حين كان أول تفش لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر كانون الأول، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضا عند 0.1% في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1% في 2019.

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Via SyndiGate.info


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