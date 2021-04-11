  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. البنك الدولي يخصص ملياري دولار للقاحات كورونا بنهاية أبريل

البنك الدولي يخصص ملياري دولار للقاحات كورونا بنهاية أبريل

منشور 11 نيسان / أبريل 2021 - 05:54
البنك الدولي يخصص ملياري دولار للقاحات كورونا بنهاية أبريل
إن عدم الاتفاق على مقترح لإسقاط حقوق الملكية الفكرية تحت قواعد منظمة التجارة العالمية هو "مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع".
أبرز العناوين
دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.

قال أكسل فان تروتسنبرج العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي الجمعة 9 أبريل إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار بنهاية أبريل نيسان لتمويل مشتريات اللقاحات وأعمال تطويرها وتصنيعها، وإنها تعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الصدد.

ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.

وقال إن عدم الاتفاق على مقترح لإسقاط حقوق الملكية الفكرية تحت قواعد منظمة التجارة العالمية هو "مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع".

البنك الدولي: لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه حتى نتمكن من مساعدته
البنك الدولي يعود لعمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً
البنك الدولي: الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في الشمول الاقتصادي للمرأة
كلمات دالة:البنك الدوليمنظمة الصحة العالميةلقاحات كورونا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...