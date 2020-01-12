البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد قطر العام الماضي إلى 0.5%

خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري العام الماضي إلى 0.5%، مقابل تقديرات بلغت 3% في يونيو حزيران السابق وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي القطري بالاسعار الثابتة العام الجاري بنسبة 1.5%، وان يتسارع النمو في العام المقبل الى 3.2% وذلك بدعم من زيادة إنتاج الغاز المسال مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان، ونمو القطاع غير النفطي مدعوما ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، فقد انكمش الاقتصاد القطري في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 1.45% بضغط من قطاع التعدين و استغلال المحاجر، وقطاع التشييد و البناء.