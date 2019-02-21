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البنك الدولي يعلن عن شراكة إستراتيجية جديدة مع المغرب من أجل دعم الاستثمار في الرأسمال البشري

البنك الدولي يعلن عن شراكة إستراتيجية جديدة مع المغرب من أجل دعم الاستثمار في الرأسمال البشري
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