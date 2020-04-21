البنك المركزي الكويتي يطلق آلية جديدة لتطبيق الحزمة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص

اعلن محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، انه تم إصدار آلية تطبيق الحزمة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص خلال الفترة الحرجة الذي يمر بها الاقتصاد.

وقد أشار إلى أن البنوك ستقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والافراد المتضررين لمدة 2 و 3 سنوات بنسبة فائدة تبلغ 2.5% على ان يتم اعفاءها من تسديد الأقساط أول عام.

هذا وسيتم تسديد القرض بدءا من العام الثاني حيث ستتحمل الدولة الفوائد والعوائد في العام الأول وسيتم اقتسامها مع الحكومة في العام الثاني على ان يتولى دفعها بالكامل في السنة الثالثة.