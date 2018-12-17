البنك المركزي المصري يدرس إصدار عملة رقمية

العملات الرقيمة التي يتم التداول عليها حاليا، لا تخضع لبنوك مركزية، ويتم تسعيرها من خلال أسواق للتداول على الإنترنت.

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي، يدرس حاليًا، إصدار عملة رقمية.

وأضاف حسين، في تصريحات لمصراوي، أن البنك المركزي، يتعاون حاليا، مع مؤسسات عالمية، من أجل دراسة إصدر العملة الرقمية.

ولم يفصح حسين، عن مزيد من التفاصيل بخصوصث تداول هذه العملة، وما إذا كان المركزي يعتزم قصر استخدامها على البنوك، أم إتاحتها للتعاملات بين الأفراد.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي، الذي يعقد في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، والتي يشارك فيها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي، أن العملة الرقيمة لها مميزات عديدة، مثل تقليل تكلفة طباعة النقود، وكذلك الحد من الكاش وتداول الأموال عبر البنوك.

والعملات الرقمية، هي نوع من العملات التي تتاح فقط على شكل رقمي، فهي عملات افتراضية وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية)، وانتشر استخدام مثل هذه العملات في السنوات الماضية، ومن أشهرها "البيتكوين".

والعملات الرقيمة التي يتم التداول عليها حاليا، لا تخضع لبنوك مركزية، ويتم تسعيرها من خلال أسواق للتداول على الإنترنت.

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