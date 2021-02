البنوك البريطانية تطلق موجة من منتجات تغير المناخ

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بدأت "مصرفيون من أجل صاف صفري" Bankers for Net Zero - وهي مبادرة مدعومة من مجموعة مؤثرة من أعضاء البرلمان – في دفع البنوك للتسجيل في قائمة الالتزامات المناخية التي تقول إنها ستكون "الأكثر طموحا في العالم".

