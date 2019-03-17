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البنوك السعودية تسدد 20% من أرباحها للحكومة تحت بند "الزكاة"

البنوك السعودية تسدد 20% من أرباحها للحكومة تحت بند "الزكاة"
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