البنوك المركزية تزيد الطلب العالمي على الذهب

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس إن المشتريات الاستراتيجية للبنوك المركزية ساهمت في زيادة الطلب العالمي على الذهب سبعة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، ما أدى إلى رفع أسعار المعدن الأصفر في الربع الأول من 2019.

وأضاف البنك في أحدث تقاريره الفصلية بشأن اتجاهات الطلب وفقا لوكالة "رويترز" أن البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها اشترت ما إجماليه 145.5 طنا من الذهب في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

وقال التقرير إن "التنويع والرغبة في امتلاك موجودات آمنة وسيولة هما السببان الرئيسيان لهذه المشتريات".

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 68 بالمئة على أساس سنوي ويأتي في أعقاب مشتريات قدرها 651.5 طنا في عام 2018 هي الأكبر منذ عام 1967.

وقال أليستر هيويت رئيس قسم معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي "بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لمشتريات البنوك المركزية نتوقع استمرار قوة الدفع"، مضيفا أنه يتوقع أن تشتري البنوك المركزية بين 500 و600 طن في العام الحالي.

وقال أحد المسؤولين في المجلس جون ماليغان لوكالة "فرانس برس" إن "المؤسسات تميل إلى التنويع والابتعاد عن الدولار".

وذكر مجلس الذهب العالمي أن الاستخدام العالمي للمعدن النفيس في الربع الأول من العام سجل 1053.3 طنا مقارنة مع 984.2 طنا في الفترة نفسها من عام 2018.

وقال التقرير إن الطلب الأوروبي "تأثر بالخطر الجيوسياسي القائم"، ويبدو أن المستثمرين البريطانيين التفتوا إلى الذهب للوقاية من خطر احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

أما المستثمرون الأوروبيون الآخرون، فيعانون حسب ماليغان من "التعب من بريكست"، ويثير الوضع السياسي في إيطاليا قلقا أكبر لديهم.

وقال المجلس إن المستثمرين أقبلوا على صناديق متداولة يدعمها الذهب وأضافوا 40.3 طنا إلى حيازاتهم بزيادة 49 بالمئة على أساس سنوي وذلك بفعل الضبابية السياسية والاقتصادية واحتمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأعلن المجلس أن إمدادات الذهب في الربع الأول ظلت دون تغيير على أساس سنوي عند 1150 طنا.