البنوك المصرية ترفع العائد على الدولار بأكثر من 100%

في تطور مثير قررت البنوك الوطنية في مصر رفع العائد على الأوعية الإدخارية وتحديدًا شهادات الإيداع الدولارية بأكثر من 100% من 2.5% إلى ما يقرب من 5.3%.

ووفقًا لقرار البنوك المصرية بات العائد على الشهادات الدولارية يتجاوز معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي والذي يتراوح ما بين 3% إلى 3.25%، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالزيادة الجديدة اليوم الأحد 9 أكتوبر.

وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قررت يوم نهاية سبتمبر الماضي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

العائد الجديد

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأميركي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، يأتي ذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.

وكشف البنك في بيان، عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي، و5.15% شهرياً بحد أدنى 500 دولار أميركي أو مضاعفاتها.

وأعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنوياً و5% شهري، بحد أدني 500 دولار أميركي ومضاعفاتها.

ويمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000دولار أميركي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوي، و4.95% ربع سنوي، و4.90% شهرياً.

و قرر بنك مصر أيضا رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويا، و5.25% نصف سنويا، و5.20% ربع سنويا، 5.15% شهريا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها.

و قرر البنك تعديل أسعار العوائد الثابتة لشهادة الثبات بالدولار التي يصدرها البنك ومددتها 3 سنوات وكذا شهادة الثبات آجل 5 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.

العائد قبل القرار

كان البنك الأهلي المصري يقدم 3 أنواع من شهادات الادخار الدولارية للعائد الثابت:

- الشهادة الذهبية أجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% سنويا، ويصرف العائد حسب رغبة العميل شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنويا، ويبدأ شراؤها من أول 500 دولار كحد أدنى.

- شهادة أهل مصر أجل 5 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% سنويا، ويصرف العائد حسب رغبة العميل شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنويا، ويبدأ شرائها من أول 500 دولار كحد أدنى.

- شهادة أهل مصر أجل 7 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% سنويا، ويصرف العائد شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنويا حسب رغبة العميل، ويبدأ شرائها من أول ألف دولار كحد أدنى.

وكان بنك مصر يقدم 4 أنواع من شهادات الادخار الدولاري للعائد الثابت:

- شهادة "الثبات" أجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% سنويا، ويصرف العائد كل شهر أو3 شهور، أو نصف سنة، أو سنة ويبدأ شراؤها من أول 100 دولار كحد أدنى.

- شهادة "الثبات" أجل 5 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% سنويا، ويصرف العائد كل شهر أو 3 شهور، ويبدأ شراؤها من أول 100 دولار كحد أدني.

- شهادة "الاختيار" أجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% مركب سنويا، ويصرف العائد تراكميا أي بنهاية المدة، ويبدأ شراؤها من أول 936 دولارا.

- شهادة "الاختيار" أجل 5 سنوات: نسبة الفائدة 2.25% مركب سنويا، ويصرف العائد تراكميا مع نهاية المدة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء 895 دولار.

رحلة الفائدة الأمريكية

بدأت رحلة الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، في مارس الماضي، مع وصول التضخم لمستويات قياسية، وبدء تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا لمواجهته، وتلجأ البنوك المركزية غالبا إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد الإقراض في وقت التضخم المرتفع، من أجل سحب السيولة من الأسواق، بما يدعم السيطرة على الأسعار.

ورفعت أمريكا الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وتبعها زيادة بنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو والتي كانت أعلى نسبة رفع منذ عام1994، ثم قرر الفيدرالي رفع آخر في يوليو بنسبة 0.75% ثم في سبتمبر 2022، ووصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى بين 3 و3.25%.

وألمح رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من الزيادات وبشكل أكبر من المتوقع لاحقا بهدف مكافحة التضخم، حيث ستصل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الحالي، و4.6% في 2023، ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة مرة أخرى يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.