البنوك المغربية تحقق أرباح تصل إلى 1.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر

بلغت أرباح ثمانية بنوك مغربية رئيسية 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) نهاية سبتمبر (أيلول)، بزيادة 0.96 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في وقت ارتفع فيها إجمالي الإيرادات البنكية الصافية (مجموع الفوائد

والعمولات ومداخيل السوق) بنسبة 6.6 في المائة وبلغت 53.43 مليار درهم (5.62 مليار دولار)، حسب البيانات المالية التي نشرتها البنوك المغربية للفصل الثالث من السنة الحالية.

وعرف أداء البنوك الثمانية من حيث نمو الأرباح أداء متفاوتا خلال هذه الفترة. فبينما انخفضت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 16.7 في المائة، وانخفضت الأرباح الصافية للقرض العقاري والسياحي بنسبة 28.6 في المائة، عرفت الأرباح الصافية لباقي البنوك ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 2.17 في المائة بالنسبة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، و29.41 في المائة بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب.

وعرفت النتائج الصافية لأكبر بنكين مغربيين، وهما التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي ارتفاعا بنسبة متساوية بلغت 4.76 في المائة لكلا البنكين. فيما عرفت أرباح فرع «سوسيتي جينرال»، من جهتها ارتفاعا بنسبة 6.27 في المائة.

وتميزت هذه الفترة بتعزيز البنوك المغربية لرساميلها في سياق التطبيق التدريجي للقواعد الاحترازية الجديدة للقطاع البنكي.

وبلغت قيمة رساميل البنوك المغربية الثمانية في نهاية سبتمبر 158.8 مليار درهم (16.7 مليار دولار) بزيادة 6.33 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعرف البنك الشعبي المركزي أكبر نسبة زيادة في رساميله بنحو 9.95 في المائة. كما ارتفعت رساميل البنك المغربي للتجارة الخارجية خلال هذه الفترة بنحو 8.4 في المائة، ورساميل القرض العقاري والسياحي بنسبة 7.03 في المائة، ورساميل القرض الفلاحي بنسبة 6.27 في المائة، فيما رفع مصرف المغرب رساميله بنسبة 5.77 في المائة، والتجاري وفا بنك بنسبة 4.02 في المائة.