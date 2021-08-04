البورصات الأمريكية تبعث دعوة إلى الكونجرس للمساعدة في ضبط سوق العملات المشفرة

رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يدعو الكونجرس إلى إعطاء الهيئة المزيد من الصلاحيات لتحسين الإشراف على التداول والإقراض ومنصات العملات المشفرة، وهو ما قال إنها منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر على المستثمرين.

وقال جاري جينسلر إن سوق العملات المشفرة تشمل العديد من العملات التي قد تكون أوراقا مالية غير مسجلة وتترك الأسعار مفتوحة للاحتيال وتجعل ملايين المستثمرين عرضة للمخاطر.

وقال جينسلر في مؤتمر عالمي: "هذه الفئة من الأصول مليئة بالاحتيال والخداع وإساءة الاستخدام في تطبيقات معينة .. نحن بحاجة إلى سلطات إضافية من الكونجرس لمنع المعاملات والمنتجات والمنصات من الوقوع بين الشقوق التنظيمية".

وبحسب (رويترز) بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار في أبريل مع قيام المزيد من المستثمرين بتخزين محافظهم في عملات رقمية، لكن الإشراف على السوق لا يزال غير مكتمل.

كان القطاع ينتظر بفارغ الصبر لمعرفة نهج جينسلر، وهو ديمقراطي جرى تعيينه لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل، فيما يتعلق بالرقابة على تلك السوق التي قال في السابق إنها يجب وضعها ضمن التنظيم المالي التقليدي.

وقدم جينسلر اليوم مزيدا من المؤشرات بشأن نهج تفكيره، قائلا إنه يود أن يمنح الكونجرس الهيئة سلطة الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة، والتي لا تقع حاليا ضمن اختصاص الهيئة.

كما دعا المشرعين إلى منح الهيئة مزيدا من السلطة للإشراف على إقراض العملات المشفرة، ومنصات مثل مواقع التمويل اللامركزي التي تسمح للمقرضين والمقترضين بالتعامل في العملات المشفرة بدون البنوك التقليدية.

وقال: "إذا لم نعالج هذه القضايا، فإنني أشعر بالكثير من القلق من أن يتضرر الكثير من الناس".

وعقب تعليقات جينسلر، هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، أكثر من ثلاثة في المئة إلى 37 ألف و918 دولارا بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش.



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