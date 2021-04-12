البورصات الخليجية تشهد ارتفاعًا جماعيًا وأسهم العقارات تدعم «دبي»

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس، واستمدت دبي دعما من القطاع العقاري.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت منخفضة، الجمعة، وفقدت نحو 2 في المائة على مدار الأسبوع، في ظل ارتفاع الإنتاج وتجدد إغلاقات كوفيد - 19 في بعض الدول، ما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود. وحركة أسعار النفط محفز رئيس لأسواق المال في منطقة الخليج.

وبحسب "رويترز"، أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.4 في المائة إلى 2593 نقطة، تقوده زيادة 1.9 في المائة في سهم "إعمار العقارية" و2.3 في المائة لوحدتها "إعمار مولز". وكان العضو المنتدب لـ"إعمار العقارية"، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي، قال الخميس إن مبيعات الربع الأول من العام بلغت ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار). وذكر محمد العبار أن مبيعات الفترة ذاتها قبل عام كانت 2.5 مليار درهم. وقال إن الأرقام واعدة وإن السوق العقارية تشهد طلبا متزايدا، ولاسيما على الفيلات والمنازل المطلة على البحر.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.2 في المائة إلى 6070 نقطة، مدعوما بصعود سهم "اتصالات" 0.7 في المائة، وسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.1 في المائة. وكانت "رويترز" قد أوردت الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تدرس إدراج نشاط الحفر في البورصة المحلية. وتقول شركة النفط الحكومية إن وحدتها للحفر هي الأكبر في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المائة إلى 10564 نقطة، إذ زاد سهم منتج البتروكيماويات "صناعات قطر" 1.4 في المائة، في حين صعد سهم بنك قطر الوطني 0.2 في المائة. وبعد الإغلاق، أعلن "قطر الوطني" تراجع صافي ربح الربع الأول 7 في المائة على أساس سنوي إلى 3.3 مليار ريال (906.32 مليون دولار) مع تجنيبه مخصصات 1.4 مليار ريال "كإجراء وقائي" لتغطية خسائر القروض.

وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1457 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 3720 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 1 في المائة إلى 6571 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 10393 نقطة، مع صعود معظم أسهمه.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 6.2 مليار جنيه ليصل إلى 648.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية في السوق بلغت 2.55 مليار جنيه، تضمنت 1.8 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسين.