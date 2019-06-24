البيتكوين ترتفع بـ 170% منذ بداية 2019

ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين إلى ما فوق مستوى الـ 11300 دولاراً الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 15 شهرًا، ولترتفع بنحو 170% منذ بداية 2019، حيث أدى مشروع Facebook الجديد بطرح عملته الرقمية Libra إلى إعادة العملات المشفرة لدائرة الضوء.

وبلغت العملة الرقمية أعلى مستوى خلال اليوم عند 11307.69 دولار وفقًا لمؤشر أسعار البيتكوين في coindesk، والذي يأخذ في الاعتبار سعر العملة المشفرة عبر مختلف البورصات. وهذا هو أعلى مستوى منذ 5 مارس 2018.

وقلصت بيتكوين بعض هذه المكاسب وتداولت عند حوالي 10624.10 دولار.

يبدو أن المستثمرين يتجاهلون بعض الذكريات من انفجار فقاعة البيتكوين بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي بأكثر من 19000 دولار في ديسمبر 2017. وبعدها انخفض سعر العملة المشفرة على مدار عام 2018 وحتى بداية عام 2019 حيث انخفض إلى مستوى 3000 دولار منخفض إلى متوسط.