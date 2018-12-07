البيتكوين تهبط وتسجل أدنى مستوى في 15 شهرا

تراجعت البيتكوين - أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في العالم - بأكثر من 11% لتصل إلى 3214.89 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/ايلول 2017 وفقا CoinDesk.

وعلى مدار الاسبوع الحالي، هوت البيتكوين بأكثر من 20%، لتواصل النزيف الذي منيت بها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث هوت العملة بنحو 37% مسجلة أسوأ هبوط شهري منذ أبريل/نيسان 2011 عندما هبطت بنحو 39%، بحسب بيانات صادرة عن CoinDesk.

يذكر أن عملة بيتكوين قد هبطت بأكثر من 76% منذ بداية العام الجاري.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، هبطت عملة الريبل XPR - ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية - 10% في حين انخفضت الاثيريوم ETH بنحو 14%.

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