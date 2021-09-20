التأمين على المركبات والممتلكات في السعودية

أوضح البنك المركزي السعودي (ساما) عن الأوراق المطلوبة والسندات التي يجب تقديمها من قبل المتضرر (طرف ثالث) للمطالبة بالتأمين الخاص بالمتسبب في الحادث.

وبين البنك المركزي السعودي "ساما" عبر الموقع الرسمي له، أن طرح هذه التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين تأتي لضمان حماية المؤمن لهم والمستفيدين، وأيضًا تساعد على تسهيل إجراءات تسوية المطالبات للمركبات و حصول المستفيدين على مبالغ التعويض خلال فترة وجيزة.

المستندات المطلوب إرفاقها في نموذج المطالبة بتأمين المركبات والممتلكات:



صنف البنك المركزي السعودي (ساما) المستندات المطلوب إرفاقها في نموذج المطالبة بتأمين المركبات وفقاً لحالة الحادث والأضرار، الناتجة عنه، وتنقسم هذه الحالات إلى في حال إذا كانت مسؤولية العميل لدى شركة التأمين بنسبة 100% على وقوع الحادث:

الحالة الأولى: أضرار الحادث بالمركبة فقط:

يطلب من العميل أصل تقرير الحادث والكروكي،وأيضًا أن يحضر صور لأضرار المركبة.

صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث + صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)

أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار/تقدير شيخ المعارض

رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة



الحالة الثانية: الأضرار بالممتلكات العامة

يحضر العميل أصل تقرير الحادث و الكروكي

يطلب من العميل صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث

يجب إرفاق صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)

رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة

أصل إيصال المستلم عن أضرار الممتلكات العامة

الحالة الثالثة: :الأضرار الناتجة عن الحادث بالممتلكات الخاصة

أصل تقرير الحادث و الكروكي

صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث

صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)

رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة

أصول ثلاثة تقديرات لأضرار الممتلكات

أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة)



الحالة الرابعة : أضرار الملحقة تُمثل إصابات للأفراد:

أصل تقرير الحادث والكروكي

صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث

صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)

رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة

صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث

صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)

أصل شهادة الوفاة

أصل صك الحكم + أصل صك حصر الورثة الصادرين من المحكمة

أهمية التأمين على المركبات:

للتأمين على المركبات والممتلكات 6 مزايا مهمة وفق ما أعلن عنها البنك المركزي السعودي ساما ، حيث قد تجذب غير الراغبين بالاشتراك.

حيث كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عبر موقعه الرسمي، أهمية التأمين بأنه يسهل مواجهة المخاطر التي قد تواجه أي شخص في حياته اليومية، وأيضًا تحد من آثارها السلبية.

وأوضح البنك المركزي السعودي ساما ،عن تكفل شركة التأمين تحمل الأعباء المالية الناتجة عن وقوع هذه المخاطر في المقابل دفع أقساط معينة، وأيضًا بين البنك المركزي السعودي أن منتجات التأمين قد تطورت وامتدت إلى عدة مجالات ضد العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.

واختصر البنك المركزي السعودي المزايا في 6 نقاط :

يحمي التأمين على المركبات والممتلكات المستقبل المالي للمشترك

يعمل التأمين على المركبات والممتلكات على مساعدة المشترك إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية

يحمي التأمين على المركبات والممتلكات العائلة مالياً

يعد التأمين على المركبات والممتلكات استثمار للمشترك

يحافظ التأمين على المركبات والممتلكات على مدخرات المشترك

يضمن التأمين على المركبات والممتلكات استقرار أعمال المشترك

في حياة الإنسان اليومية ، لا يخلو التعرض لحادث أو أزمات، لذلك التحوط و الاشتراك بالتأمين يكون أداة مهمة

