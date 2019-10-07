التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان قد يرتفع إلى 3 مليار دولار نهاية العام الجاري

أكد معالى سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على أن التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان سيرتفع بنهاية العام الجارى إلى ثلاثة مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة معاليه اليوم في افتتاح مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني بحضور وفد استثمار لبناني كبير برئاسة سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

وذكر معاليه أن حجم التبادل بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي مشيرا إلى أن العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في تصدير الحاصلات الزراعية اللبنانية إلى الإمارات.

وأوضح معاليه أن هناك توجها قويا لزيادة التعاون في العديد من القطاعات خاصة الزراعة والطاقة والقطاع المصرفي. وثمن سعد الحريري دعم الإمارات للبنان مؤكدا أن لبنان لن ينسي دور الإمارات خاصة في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.

وقال نسعى لخلق شراكات قوية بين القطاعين الخاص الإماراتي واللبناني بما يدعم نمو لبنان.