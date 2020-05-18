التجارة الصينية تواجه تراجع بشكل كبير بسبب كورونا

قال وزير التجارة الصيني الاثنين إن الطلب العالمي تراجع بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإن التجارة تواجه تحديات غير مسبوقة.

وأضاف الوزير تشونغ شان في مؤتمر صحفي في بكين أن الشركات تمر بوقت عصيب للغاية بسبب التفشي الذي وجه ضربة ضخمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.

وقال "مع انتشار الجائحة عالميا، تراجع الطلب في السوق الدولية بشكل كبير، وتواجه الصين تحديات غير مسبوقة في التجارة الخارجية هذا العام".

وزادت صادرات الصين بشكل غير متوقع في أبريل نيسان للمرة الأولى هذا العام مع مسارعة المصانع لتعويض فاقد المبيعات بسبب جائحة كورونا، لكن انخفاضا حادا في الواردات يشير إلى أن هناك المزيد من المشكلات قادمة مع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق.

وقال تشونغ "الشركات الصينية تواجه صعوبات جمة بسبب تأثيرات الجائحة" مشيرا إلى تقلص التمويل وتراجع الطلبيات والمخاطر المتنامية التي تواجه سلاسل الإمداد.