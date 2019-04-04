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التجارة والاستثمار السعودية تدعو لإطلاق 'سياحة نفطية' للمرة الأولى

التجارة والاستثمار السعودية تدعو لإطلاق 'سياحة نفطية' للمرة الأولى
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