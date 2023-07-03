التحذير من تحميل تطبيق الواتس آب الوردي "Pink WhatsApp"

انتشر في الأيام الاخيرة بشكل كبير معلومات عن نسخة محدثة من واتس آب وهي الواتس آب الوردي مع الترويج لامتلاك هذه النسخة العديد من الميزات على غرار واتس الذهبي.

وسارع الكثير من الأشخاص للبحث عن ميزات التطبيق بهدف تحميله من المتاجر الخاصة بالهواتف الذكية.

التحذير من الواتس آب الوردي

وبهذا الخصوص أشارت شركات الأمن الرقمي المختلفة إلى ان هذه النسخة تحتوي على برمجيات خبيثة، محذرة من تحميلها واستخدامها واصفه إياها بـ النسخة المزيفة.

وكشفت الشركات الأمنية أن القراصنة يستغلوات النسخة الرسمية من واتس آب بهدف الترويج للنسخة المزيفة الوردية، مع إرفاق روابط مشبوهة لتحميل هذه النسخة.

واتس آب الوردي هو عبارة عن نخسة معدلة من التطبيق تظهر فيها الواجهة باللون الوردي، وتعرض هه النسخة الكثير من الإعلانات المزعجة.

ويقوم هذا التطبيق المزيف على فكرة تثبيت برمجيات مزعجة على جهاز المستخدم، تساعد في اختراق البيانات الشخصية ومعرض الصور والرسائل وجهات الاتصال.

ويقوم التطبيق بجذب المستخدمين من خلال ارسائل رسائل جذابة مع رابط تحميل إلى حهات الاتصال الموجودة في جهاز أي شخص سبق وأن حمل التطبيق.

وكانت شركة ميتا قد حذرت المستخدمين من تطبيقات واتس آب غير الرسمية، التي تنتشر بكثرة بين مستخدمي اندرويد قائلة إنها تطبيقات مزيفة طورتها جهات خارجية.

وعادة ما تروح هذه الجهات للنسخ الجديدة بمنح المستخدم ميزات لا تتوفر بالنسخة الأصلية من تطبيق واتس آب.