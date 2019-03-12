الإمارات: 40 مليار درهم تحويلات العاملين الربع الأخير
وصلت قيمة تدفقات التحويلات الشخصية الخارجية التي جرت تسويتها من خلال البنوك 9.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي
بلغت قيمة تدفقات التحويلات الشخصية الخارجية للعمالة الأجنبية، 39.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2018 بانخفاض 7.7% وقدره 3.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بحسب مصرف الإمارات المركزي.
ووصلت قيمة تدفقات التحويلات الشخصية الخارجية التي جرت تسويتها من خلال البنوك 9.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، وفي المقابل سجلت تدفقات التحويلات الخارجية عبر شركات الصرافة 30.4 مليار درهم.
ومثلت الهند الوجهة الأكثر أهمية فيما يتعلق بتحويلات العاملين الشخصية الخارجية خلال الربع الرابع من عام 2018، بنسبة 34.2% من إجمالي التدفقات الخارجية.
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