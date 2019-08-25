التراجع يسيطر على أسواق الخليج عند الافتتاح والبورصة المصرية ترتفع

استهلت أسواق المنطقة العربية تعاملاتها الأحد 25 أغسطس على تراجعات جماعية في ظل هبوط سيطر على الأسواق العالمية بشكل عام وتراجع بورصة نيويورك للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب تنامي المخاوف من تصعيدات الحرب التجارية، وكلمة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في جاكسون هول والتي قدم فيها قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم أم لا.



- الأسواق الإماراتية

افتتحت الأسواق الإماراتية تداولاتها على تراجع بـ 0.34% في سوق دبي ليصل إلى 2759، وليستمر بالتداول دون مستويات الـ 2800 نقطة والتي فقدها يوم الخميس، فيما افتتح سوق أبوظبي تداولاته بتراجع بـ 0.57% إلى مستويات 5010 نقطة.

- البورصة الكويتية

بدأت بورصة الكويت تعاملاتها على تراجع بـ 0.76% لمؤشر السوق الأول، وارتفاع بـ 0.08% لمؤشر الرئيسي، وتراجع للمؤشر العام بـ 0.55%، على الرغم من صدور أحدث مراجعة لـ FTSE Russell والتي أدخلت كل بنك برقان وشركة مشاريع الكويت كيبكو الى مؤشراته الناشئة للشركات المتوسطة والصغيرة.

- بورصة قطر

تراجع مؤشر بورصة قطر عند الافتتاح بـ 0.45% إلى 9863 نقطة بضغط من معظم الأسهم المتداول عليها.

- السوق السعودي

استهل السوق السعودي تداولاته لهذا الأسبوع على هبوط بـ 0.59% إلى 8396 نقطة بضغط من جميع القطاعات.

- بورصة مصر

استهلت البورصة المصرية تداولات آخر أسبوع من أغسطس على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية، حيث جاءت هذه الارتفاعات بعد تخفيض المركزي المصري لأسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس.

وافتتح EGX30 التداول على ارتفاع بـ 0.5% إلى 14410 نقطة، وصعد السبعيني بـ 0.4% ليصل إلى 555 نقطة، فيما ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقاً بـ 0.6% إلى 1452 نقطة