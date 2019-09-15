التراجع يسيطر على الأسواق الخليجية بعد الهجمات على منشأتين لأرامكو

فتحت الأسهم السعودية على هبوط 1.5% الأحد بعد أنباء الهجوم على منشأتي نفط في المملكة أمس السبت ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وكان الرد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي نحو 1% ومؤشر دبي 1.1%.

فيم هبط مؤشر بورصة قطر 0.3%.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، 3.5% بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49% عقب الهجوم.