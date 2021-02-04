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التراجع يسيطر على الذهب والفضة وسط ارتفاع الدولار لذروة شهرين

منشور 04 شباط / فبراير 2021 - 08:22
التراجع يسيطر على الذهب والفضة وسط ارتفاع الدولار لذروة شهرين
نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش
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انخفضت أسعار الذهب والفضة الخميس 4 فبراير إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما

انخفضت أسعار الذهب والفضة الخميس 4 فبراير إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنكلترا المركزي بشأن السياسات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1822.90 دولار.

هذا وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار. ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4% إلى 1086.12 دولار للأونصة وخسر البلاديوم 0.5% إلى 2262.68 دولار.

 

أسعار الذهب تستمر في التراجع مقابل ارتفاع الدولار
الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار بفعل توقعات التحفيز الأمريكي
الذهب ينخفض مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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