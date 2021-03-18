التراجع يسيطر على الليرة التركية قبيل قرار المركزي بشأن الفائدة

انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة، حين من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 18 في المائة، فيما يُعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى عشرة في المائة منذ منتصف فبراير، إذ ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16 في المائة الشهر الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.