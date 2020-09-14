التضخم السنوى للسودان يرتفع بـ 167% في أغسطس

قال الجهاز المركزي للاحصاء بالسودان إن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05% في أغسطس آب إلى 166.83% من 143.78% في يوليو تموز، مدفوعا بأسعار العذاء والمواصلات.

وزاد التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأميركي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.

ويتدهور الاقتصاد منذ الإطاحة بالبشير، إذ تواجه الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.

وأعلن السودان يوم الخميس حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.