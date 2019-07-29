التضخم السنوي في الجزائر يتراجع إلى 3.1% في يونيو

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في الجزائر هبط إلى 3.1% في يونيو حزيران، من 3.6% في الشهر السابق، نظرا لانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يونيو حزيران، بحسب الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.

هذا وانخفضت أسعار الخضروات والدواجن والأسماك 9.5 و5.5 و1.1 في المئة على الترتيب، لكن تكلفة الفاكهة زادت 0.6 في المئة.

وتحاول الجزائر دعم الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات، للتكيف مع تداعيات هبوط إيرادات صادرات الطاقة.