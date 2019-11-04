التضخم السنوي في تركيا ينخفض بسبتمبر مسجلاً أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات

أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين بتركيا انخفض إلى 8.55% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، مسجلاً أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات بسبب قياس مؤقت لتأثيرات سنة الأساس من العام الماضي.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى توقعات للتضخم عند 8.6% في أكتوبر تشرين الأول.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 2% في أكتوبر تشرين الأول، مقارنةً مع توقعات استطلاع الرأي عند 2.02%. وفي سبتمبر أيلول، سجل التضخم السنوي 9.26%.

وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي، ارتفع التضخم السنوي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاماً عند ما يزيد عن 25% في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي دفعت فيه أزمة عملة في تركيا تكلفة الواردات للارتفاع. وانخفض التضخم منذ ذلك الحين، ودفعت القفزة الحادة المسجلة العام الماضي القراءة السنوية للانخفاض.