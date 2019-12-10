التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ترتفع إلى 3.6% في نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 3.6% في نوفمبر تشرين الثاني من 3.1% في أكتوبر تشرين الأول.

هذا وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.7% في نوفمبر الماضي مقارنة 2.4% في أكتوبر الماضي.

وشهد برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم إلى 33%. ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو تموز، في إطار الاتفاق البالغة قيمته 12 مليار دولار.