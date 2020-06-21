التضخم بالأردن ينكمش 0.22% في مايو

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد انكماش أسعار المستهلكين (التضخم) 0.22 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58 بالمئة في ابريل نيسان.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت الأسعار بنسبة 0.65 بالمئة.

ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض.

وبلغ معدل التضخم السنوي 1.20 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 1.33 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار، ليبلغ 1.24 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى.

كان معدل التضخم السنوي الأساسي 1.35 بالمئة في ابريل نيسان.