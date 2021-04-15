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التضخم بالسعودية يرتفع بنسبة 4.9% في مارس 2021 على أساس سنوي

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 06:36
التضخم بالسعودية يرتفع بنسبة 4.9% في مارس 2021 على أساس سنوي
السعودية
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قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2021 ارتفع بنسبة 4.9% مقارنة بنظيره من العام الماضي

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2021 ارتفع بنسبة 4.9% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق فبراير 2021م حيث كان 5.2%، كما يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 10.2%، وأسعار النقل بنسبة 10.5%.

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كلمات دالة:اقتصاد السعوديةالتضخم في السعودية

Via SyndiGate.info


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