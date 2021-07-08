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التضخم بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.9% في يونيو

منشور 08 تمّوز / يوليو 2021 - 07:31
التضخم بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.9% في يونيو
يستهدف المركزي المصري معدل تضخم عند 7% حتى نهاية عام 2022، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس 8 يوليو أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو على أساس سنوي من 4.8% في مايو.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس 8 يوليو أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو على أساس سنوي من 4.8% في مايو.

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وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يونيو 0.2% مقارنة مع 0.7% في مايو.

ويستهدف المركزي المصري معدل تضخم عند 7% حتى نهاية عام 2022، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

التضخم لإجمالي الجمهورية
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.3% عن شهر مايو 2021.

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وترجع أهم أسباب الارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الجمهورية إلى الزيادة في أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.5%، و الزيادة بمجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.3%.

ومن جهة أخرى تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.8%، وانخفضت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%.

يذكر أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد ارتفع بنسبة 5.3% لشهر يونيو 2021 مقابل 6% لنفس الشهـر من العام السابق.

كلمات دالة:اقتصاد مصرالتضخم في مصر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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