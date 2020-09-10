التضخم بمدن مصر يتجه نحو أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس من 4.2% في يوليو ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019 عندما بلغ 3.1%.

بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت الأسعار بنسبة 0.2% في أغسطس مقارنة مع تضخم بنسبة 0.4% في يوليو.

وأرجع الجهاز نزول التضخم إلى "انخفاض مجموعة الفاكهة 10.4% واللحوم والدواجن 4.4% والأسماك 2.7% والخضراوات 2.6%".

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس: "الأرقام أقل من توقعاتنا.. التراجع الكبير في أسعار الخضراوات والفاكهة هو السبب لكن ليس لدينا تفاصيل عن أسباب انخفاض تلك الأسعار".